Grand Launching JIS, Anies Baswedan: Maaf Kami Mengecewakan Mereka yang Pesimistis

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Anies Baswedan secara resmi meluncurkan Jakarta International Stadium (JIS) sejak dibangun pada 2019.

Anies Baswedan menanggapi sejumlah pihak yang pesimistis terhadap pembangunan JIS yang berkapasitas 82.000 penonton.

“Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis,” katanya, saat memberikan sambutan di JIS, Minggu 24 Juli 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan seratus persen JIS dibangun anak bangsa. Pembangunan JIS diawali dengan modal dukungan dari The Jakmania.

Janji untuk membangun JIS diungkapkan Anies Baswedan diungkapkan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

“Dan The Jak mempercayai janji itu. The Jak mengawal janji itu. Hari ini The Jak memenuhi stadion yang dijanjikan itu,” ucapnya.

Diketahui, hari ini Anies Baswedan secara resmi meluncurkan JIS, stadion yang menjadi ikon baru bagi Kota Jakarta.