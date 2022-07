KNKT Sebut Perbaikan di TransJakarta Butuh Waktu, Tak Bisa dari Zero ke Hero

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkap perbaikan yang dilakukan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), memang membutuhkan waktu dan proses tidak bisa serta-merta dari zero ke hero.

Senior investigator KNKT, Ahmad Wildan mengatakan, selama proses perbaikan ini tidak mungkin tidak ada kecelakaan tapi yang harus dipastikan adalah intensitasnya kecil.

"Jadi tidak bisa kemudian begitu (ada perbaikan) ini, lalu sulap sebulan dua bulan langsung baik. Enggak. Di penerbangan saja butuh waktu 10 tahun," katanya, saat dihubungi wartawan Selasa, 19 Juli 2022.

Wildan mengungkapkan, saat ini PT Transjakarta memang baru membentuk divisi keselamatan, bahkan kepalanya baru ada Mei dan mulai aktif bekerja pada Juni 2022 ini.

Karena itu, KNKT berusaha membantu menyusun SOP dan standar kompetensi kerja (SKK) khusus pengemudi Transjakarta.

Dia mengatakan, menyusun program keselamatan itu tidak bisa dikebut, haru pelan-pelan. Yang penting kata dia safety program yang disusun terstruktur dan sistematis.

Wildan memastikan bahwa PT Transjakarta masih berada dalam jalur (on the track) untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai zero accident (nol kecelakaan).

Kinerja PT Transjakarta Disentil Ketua DPRD