Anies Baswedan Ajak Pejabat Uni Eropa Catwalk di 'Citayam fashion Week'

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Anies Baswedan memperlihatkan fenomena Citayam Fashion Week di Taman Dukuh Atas di Jakarta Pusat ke jajaran pejabat lembaga keuangan Uni Eropa (European Investment Bank).

Anies Baswdan bahkan mengajak keempat pejabat lembaga keuangan Uni Eropa itu catwalk di penyebrangan jalan Taman Dukuh Atas yang belakangan menjadi titik berlangsungnya Citayam Fashion Week.

Para pejabat lembaga keuangan Uni Eropa itu di antaranya H.E. Vincent Piket sebagai EU Ambassador; Kris Peeters selaku Vice President of the European Investment Bank; Sunita Lukkhoo sebagai Head of VP Kris Peeters’ Office; dan Lucas Lenchant sebagai Head of EIB Group for Southeast Asia & the Pacific.

Mulanya Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan para pejabat itu menindaklanjuti rencana investasi yang akan dilakukan di Jakarta di stasiun MRT Dukuh Atas.

Anies Baswedan kemudian mengajak para petinggi lembaga keuangan Uni Eropa naik MRT dan menyusuri terowongan kendal, termasuk Taman Dukuh Atas yang menjadi salah satu ruang ketiga yang ramai dikunjungi remaja SCBD yang dikenal Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok.

Anies Baswedan mengatakan para pejabat itu juga penasaran dengan fenomena Citayam Fashion Week yang dimaksud.

Ia kemudian menunjukkan video yang ramai di jejaring media sosial terkait dengan fenomena itu.

"Dia terheran-heran juga menyaksikan bagaimana anak-anak muda menggunakan sebuah tempat penyeberangan jalan ya diubah menjadi catwalk, itu lah anak muda," katanya kepada wartawan, Selasa 19 Juli 2022.