Keluarga Brigadir J Datangi Mabes Porli Hari Ini, Akan Buat Laporan Dugaan Pembunuhan

PIKIRAN RAKYAT - Keluarga korban Brigadir J akan membuat laporan terkait kasus dugaan pembunuhan di Mabes Polri hari ini, Senin, 19 Juli 2022.

Rencana pelaporan itu dibenarkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Simanjuntak.

"Kami on the way Mabes (untuk buat laporan)," kata Johnson saat dikonfirmasi Pikiran-Rakyat.com.

Johnson belum bisa merinci mengenai laporannya terdebut. Namun ia mengaku menyiapkan sejumlah barang bukti dalam laporan itu.

Rencananya Johnson bersama timnya akan mendatangi Mabes Polri, Jakarta Selatan sekira pukul 09.00 WIB.

Mereka nantinya akan membuat laporan terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa baku tembak sesama anggota kepolisian ini terjadi Jumat, 8 Juli 2022 lalu sekira pukul 17.00 WIB.

