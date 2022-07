Viral Video Penggemar Curi Banner Formula E, Netizen: Sekarang Ada Maling Ngaku Dong

PIKIRAN RAKYAT - Beredar video viral aksi tak menyenangkan dari seorang penggemar balap Formula E di media sosial.

Si penggemar balap ini dengan sengaja pergi ke Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) yang pada Juni 2022 lalu gelar balapan Formula E DKI Jakarta.

Tak cukup dengan melihat-lihat sirkuit saja, si penggemar balap ini malah melakukan sesuatu yang lain dan tak terpuji.

Ia mencuri banner yang ada di sirkuit sepanjang 2,7 kilometer tersebut.

Video viral ini diunggah pertama kali oleh akun Instagram @Formulagledek pada Kamis, 14 Juni 2022.

Dalam video terlihat si pencuri terang-terangan mengaku akan mengambil banner bekas balapan Formula E di JIEC.

"I went to Jakarta E-Prix Circuit and stole the sign (saya pergi ke Sirkuit E-Prix Jakarta dan mencuri banner)," kata si penggemar menjelaskan.

