Roundup: Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker Lagi, Sanksi dan Razia Prokes Diperketat

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah melalui Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, meminta masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat di dalam dan di luar ruangan.

Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa imbauan memakai masker ini merupakan bentuk dari kewaspadaan terhadap kenaikan kasus Covid-19.

Meski begitu, Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Covid-19 di Indonesia masih berada di level aman menurut WHO.

“Sekarang kan masih 2.000-an, selama itu masih di bawah 7.800 itu standar WHO masih PPKM level satu. Tapi itu definisi WHO ya, mereka menggunakan istilah transmission indicated. Selama di bawah 7.800 kondisinya masih sangat baik dan normal,” ucap Budi.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga meminta masyarakat untuk kembali menggunakan masker.

"Saya juga Ingin mengingatkan kepada kita semua, Covid-19 masih ada, oleh sebab itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan memakai masker adalah masih sebuah keharusan," kata Jokowi, Minggu, 11 Juli 2022.

Dia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk menggencarkan kembali vaksinasi booster agar wabah Covid-19 di Indonesia bisa tetap terkendali.

"Kota-kota yang interaksi masyarakatnya tinggi, saya masih mengingatkan lagi pemerintah daerah, pemerintah kota/kabupaten dan provinsi serta TNI Polri untuk terus melakukan vaksinasi booster karena memang ini diperlukan," tutur Jokowi.