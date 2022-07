Peneliti Sebut Pembelian BBM Bersubsidi Lebih Efektif Jika Melihat Data Rumah Tangga Ketimbang MyPertamina

PIKIRAN RAKYAT – Usai aturan pembelian BBM bersubsidi dengan harus menggunakan aplikasi MyPertamina, kini peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra P.G. Talattov akan melihat dari data rumah tangga.

Hal tersebut dilakukannya guna mendukung kemungkinan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi agar lebih efektif dan tepat sasaran di masa depan.

Menurutnya, hal itu dapat melihat kemampuan ekonomi dari masing-masing rumah tangga di seluruh Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa, program pendataan berbasis rumah tangga ini nantinya akan lebih efektif karena akan tepat sasaran dan penghematan konsumsi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya berbasis kendaraan.

Baca Juga: Daftar UMK 38 Wilayah di Jawa Timur Tahun 2022, Kabupaten Gresik Kedua Tertinggi

“Dengan melihat kemampuan ekonomi, penghasilan atau pengeluaran dari masing-masing rumah tangga,” ujar Abra.

Abra mengatakan, dengan adanya sistem ini, masyarakat yang penghasilannya mepet di atas UMR masih dapat membeli BBM bersubsidi.

Kemudian, masyarakat yang mempunyai bantuan perlindungan sosial dari pemerintah seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga Kartu Sembako, akan lebih tepat sasaran menerima BBM subsidi tersebut.

Karena dengan sistem tersebut menurut Abra akan jauh lebih efektif dan juga menghindari adanya kebocoran.