Suzuki Dapat Fasilitas Ekslusif untuk Ekspor Kendaraan ke Negara ASEAN

PIKIRAN RAKYAT - Suzuki Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menggencarkan kegiatan ekspor ke negara-negara ASEAN.

Pasalnya, Suzuki Indonesia terpilih sebagai perusahaan yang menjadi bagian pembentukan dari ASEAN AEO MRA yang jadi bagian bea cukai dari ASEAN.

Dengan program ini, Suzuki akan mendapatkan kemudahan ekslusif untuk ekspor ke negara-negara Asia Tenggara. Tak semua merk di Indonesia mendapatkan program kemudahan tersebut.

Dalam keterangan resminya pada Selasa, 12 Juli 2022, lewat program ini, Suzuki mendapatkan kemudahan ekspor ke negara-negara ASEAN.

Proses Validasi Bersama untuk mendapatkan fasilitas eksklusif tersebut dilakukan oleh anggota Bea Cukai ASEAN melalui acara kunjungan ke pabrik Suzuki di Cikarang pada 5 hingga 6 Juli 2022.

Acara ini dihadiri oleh Shingo Sezaki (Presiden Direktur Suzuki Indonesia), para pejabat Bea Cukai Indonesia termasuk Weko Loekitardjo (Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Pengembangan Program Prioritas dan AEO), dan Agus Sujendro (Kepala Seksi Sertifikasi AEO) dan anggota ASEAN AEO MRA yang dipimpin Fauziah A Sani (Chair of the Subworking Group on ASEAN AEO MRA).

Anggota ASEAN AEO MRA meninjau langsung proses produksi kendaraan, distribusi

produk dari pabrik ke pelabuhan hingga dikirim ke negara tujuan ekspor, serta faktor keamanan supply chain. Dari tinjauan tersebut, Suzuki Indonesia dinilai telah memenuhi prosedur keamanan dengan baik.

Dalam keterangannya, Fauziah A Sani menyatakan Suzuki Indonesia sudah bekerja sama dengan baik untuk mendukung program ASEAN AEO MRA.