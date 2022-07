Harga BBM Nonsubsidi Naik pada 10 Juli 2022, Pertamina: Pertalite Tak Ikut Naik

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi yakni, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.



Selain BBM, Pertamina juga menaikan harga gas Elpiji yang merupakan nonsubsidi yakni bright gas.



"Walau harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk elpiji masih tinggi, harga BBM bersubsidi tidak ikut dinaikkan,"ujar Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga, Taufikurrachman.



Harga ICP per Juni 2022 menyentuh menyentuh angka 117,62 dolar AS per barel atau lebih tinggi sekitar 37 persen dari harga ICP pada Januari 2022.

Sedangkan CPA bulan Juli 2022, mencapai 725 dolar AS per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen dari rata-rata CPA sepanjang 2021.



"Saat ini penyesuaian harga dilakukan kembali untuk produk pertamax turbo dan dex series," katanya.



Pertamina memastikan harga Pertamax dan BBM bersubsidi tetap dan tidak berubah.



Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan kalau hingga saat ini, pemerintah masih kuat untuk menahan harga Pertalite.

Meskipun begitu, Jokowi mengaku tak bisa memastikan sampai kapan situasi tersebut akan berlangsung.



Jika dana APBN masih bisa dipertahankan, maka subsidi Pertalite masih bisa terus berjalan. Tetapi jika APBN akhirnya tidak sanggup lagi, maka ada kemungkinan berdampak pada harga Pertalite.



"Kita berdoa APBN kita masih kuat memberikan subsidi kalau sudah tidak kuat mau bagaimana lagi, ya kan," ucap Jokowi.***