Berikut Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Terbaru di 34 Provinsi Setelah Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina meneken peraturan baru mengenai update harga BBM nonsubsidi pada 9 Juli 2022.

Harga kenaikan BBM bersubsidi telah tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Pada 3 Maret 2022 lalu, harga Pertamax Turbo berada di angka Rp14.500 per liter. Namun, hari ini naik menjadi Rp 16.200 per liter.

Kemudian Pertamina Dex awalnya Rp 13.700 per liter, naik menjadi Rp 16.500 per liter. Sedangkan Dexlite yang awalnya Rp12.950 per liter menjadi Rp15.000 per liter.

Berikut harga BBM subsidi dan nonsubsidi di 34 provinsi setelah mengalami kenaikan:

1. Nanggroe Aceh Darussalam:

- Pertamax Turbo Rp 16.200

- Dexlite Rp 15.000

- Pertamina Dex Rp 16.500

- Pertalite: Rp7.650

- Pertamax: Rp12.500

2. Sumatera Utara:

- Pertamax Turbo Rp 16.550

- Dexlite Rp 15.350

- Pertamina Dex Rp 16.850

- Pertalite: Rp7.650

- Pertamax: Rp12.750