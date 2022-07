Karyawan Asing Jadi 'Primadona' Perusahaan, Lulusan Perguruan Tinggi RI Terancam Kalah Saing

PIKIRAN RAKYAT - Lulusan perguruan tinggi di Indonesia saat ini dinilai belum siap bersaing di dunia kerja.

Akibatnya, sejumlah perusahaan lebih memilih untuk merekrut karyawan yang berasal dari luar negeri.

"Kita ini memerlukan orang-orang kreatif di dunia bisnis yang mampu bergerak cepat sesuai perubahan," ujar Direktur PT Pancajaya Sejati, Billy Linjaya Lesmana dalam talk show bertema "Supporting Education Institutions in Indonesia to Preparing the Students Ready to Work in Future Labour Market" di Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 7 Juli 2022.

Dalam talk show ini, PT Pancajaya Sejati menghadirkan Prof Jol Stoffers, PhD, yang merupakan Kepala Research Center for Employability Zuyd University of Applied Sciences dan Open University, Belanda.

Billy mengatakan, berdasarkan pengalaman di dunia bisnis, berkali-kali ia merekrut manajer lulusan perguruan tinggi, tapi tidak bisa langsung bekerja. Dia justru harus melatihnya dulu berbulan-bulan.

"Hal seperti ini harus direformasi. Sejak mahasiswa harus sudah tahu apa yang harus dilakukan saat masuk dunia kerja," katanya.

Dikatakan Billy, mempersiapkan karyawan yang smart itu susah. Apalagi, persaingan di dunia kerja internasional makin ketat.

