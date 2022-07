Pertanyaan Pertama Untuk Menlu Rusia Saat Hadiri FMM di Bali: Kapan Kau (Rusia) Stop Perang?

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov tiba di Nusa Dua Bali, Indonesia, Jumat 8 Juli 2022. Agenda kedatangan Sergei Lavrov di Indonesia untuk menghadiri Foreign Ministers Meeting (FMM) atau Pertemuan Menlu negara-negara anggota G20 yang berlangsung 7-8 Juli 2022.

Sergei Lavrov disambut Menlu RI, Retno Marsudi yang kemudian saling berjabat tangan. Keduanya pun kemudian melakukan sesi foto di depan wartawan yang turut hadir di lokasi.

Sejumlah wartawan asing yang hadir berteriak menanyakan perihal perang Rusia-Ukraina kepada Sergei Lavrov.

Mendapat pertanyaan tersebut, Sergei Lavrov hanya bergeming. Seusai sesi foto, ia lanjut pergi meninggalkan ruangan.

"When do you stop the War?" tanya wartawan asing tersebut dengan suara lantang, dikutip dari Antara, Jumat 8 Juli 2022.

Para Menteri Luar Negeri yang tiba di FMM siang ini nantinya akan berada di dalam sesi tertutup dan membahas topik-topik regional dan global.

Konflik Rusia-Ukraina berkecamuk sejak 24 Februari 2022 dengan melibatkan pertempuran militer dua negara.

Militer Rusia telah merebut sebagian besar negara itu, termasuk merebut wilayah timur Luhansk pada Minggu lalu.