Bicara Soal Ketahanan APBN, Jokowi Indikasikan Harga BBM Bakal Naik?

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menanyakan pada warga perihal harga bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini diberlakukan di Indonesia.

Dalam penjelasannya Kamis, 7 Juli 2022, Presiden Joko Widodo menjelaskan kalau harga BBM di Indonesia sangat murah dibandingkan negara lain.

Di saat Kondisi harga BBM dunia yang saat ini sudah tidak stabil, Jokowi terpaksa menanyakan skenario terburuk pada masyarakat.

Presiden Jokowi bertanya apakah masyarakat siap jika harga BBM terpaksa naik jika memang harus suatu saat nanti.

Pertanyaan ini dilontarkan oleh Presiden Jokowi pada tayangan akun Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis, 7 Juli 2022.

Presiden menyebutkan kalau harga BBM saat ini bisa murah karena masih disubsidi oleh APBN.

Tetapi, beban dari berbagai konflik (salah satunya konflik Ukraina Rusia) membuat harga minyak dunia semakin naik.

Dari yang awalnya US$ 60 per barel (sebelum pandemi) jadi US$ 110-120 per barel (saat ini).