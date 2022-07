Rocky Gerung Kritik Tim Diplomasi Jokowi: Nggak Boleh Begitu, Ini Nama Baik Bangsa

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik, Rocky Gerung menyoroti manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa waktu lalu mengunjungi Ukraina dan Rusia.

Dalam hal ini, ia mengkritik tim diplomasi Jokowi. Menurutnya, tim diplomasi di sana seharusnya bisa mengantisipasi segala omongan yang akan keluar dari juru bicara negara lain.

Rocky Gerung menilai bahwa harusnya tim diplomasi Jokowi sudah mempersiapkan langkah sang presiden sematang mungkin karena akan membawa bendera Indonesia di depan dunia.

“Iya itu kan naik kereta 12 jam, mestinya ada tim yang back up terus Pak Jokowi, ‘Pak ini poin segala macem’. Kalau bisa dibikin simulasi di atas kereta bagaimana menghadapi pembicaraan berikutnya. Atau memang mungkin timnya juga udah frustasi, ‘wah ini udahlah nggak ada gunanya ni, nanti juga ada kekacauan tuh’,” kata Rocky.

Baca Juga: Daftar Mobil yang Masih Boleh Isi Bensin Pertalite, Avanza dan Xpander Termasuk?

“Padahal nggak boleh begitu karena ini nama baik bangsa. Dan tim (diplomasi) itu dalam apa pun kelemahan Pak Jokowi di dalam diplomasi internasional harus menuntun, itu intinya. Termasuk tim ini juga harus diperiksa oleh Bareskrim misalnya, karena nggak ada upaya dalam menyelamatkan bangsa,” ucap Rocky Gerung dengan tertawa, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Pada akhirnya, menurut Rocky Gerung, langkah Jokowi selama di Eropa sedikit banyak mempengaruhi nama Indonesia di mata internasional. Hal ini turut menggambarkan skill seorang presiden dalam berdiplomasi.

Baca Juga: Rocky Gerung Bandingkan Kemampuan Diplomasi Jokowi dengan Bung Karno

“Kecerdasan berdiplomasi itu begitu, kalau Pak Jokowi seperti kemampuan Bung Karno untuk berbicara, dari awal Bung Karno udah tahu, ‘kalau gua ngomong begini akan diplesetin karena itu gua ngomong begini dulu, supaya plesetannya yang akan gua bahas’ nah Pak Jokowi nggak ngomong begitu, bahkan Pak Jokowi lost in translation, bahkan lost in anything and lost in everything,” tutur Rocky Gerung.