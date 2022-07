Rocky Gerung Bandingkan Kemampuan Diplomasi Jokowi dengan Bung Karno

PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik, Rocky Gerung menilai manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Eropa menunjukkan kepiawaiannya dalam berdiplomasi internasional.

Kali ini yang menjadi fokus utama Rocky Gerung adalah nama baik Indonesia atas hasil diplomasi yang telah dilakukan Jokowi selama ke Eropa.

Pasalnya, klaim Jokowi tentang ‘bisikan’ Presiden Volodymyr Zelensky dibantah oleh Ukraina dan Rusia juga tahu tentang hal tersebut.

Menurut Rocky Gerung, kejadian ini berisiko menjerumuskan nama baik Indonesia di mata internasional.

Baca Juga: Daftar Mobil yang Masih Boleh Isi Bensin Pertalite, Avanza dan Xpander Termasuk?

Sehingga ia kemudian membandingkan kepiawaian diplomasi Jokowi dengan Bung Karno.

“Kecerdasan berdiplomasi itu begitu, kalau Pak Jokowi seperti kemampuan Bung Karno untuk berbicara, dari awal Bung Karno udah tahu, ‘kalau gua ngomong begini akan diplesetin karena itu gua ngomong begini dulu, supaya plesetannya yang akan gua bahas’ nah Pak Jokowi nggak ngomong begitu, bahkan Pak Jokowi lost in translation, bahkan lost in anything and lost in everything,” tutur Rocky.

“Sebetulnya itu persoalan kita dan itu balik lagi pada kapasitas, kecerdasan, dan kemampuan. Kalau misalnya konsepnya kuat dari awal, nggak mungkin ada peristiwa lost in translation itu, jadi konsepnya dari awal menyebabkan lost in translation terjadi tuh,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Baca Juga: Omongan Jokowi Soal Volodymyr Zelensky Dibantah, Rocky Gerung: Ini Seperti Terjun Bebas