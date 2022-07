Daftar 8 Lokasi Daftar Offline MyPertamina di Bandung, Tak Harus Melalui Aplikasi

PIKIRAN RAKYAT - Pendataaan dan penggunaan aplikasi MyPertamina yang dulu dilakukan secara online, kini sudah tersedia secara offline.

Titik pendaftaran aplikasi MyPertamina secara offline ini tersebar di 8 titik yang ada di kota Bandung.

Pembuatan pendaftaran MyPertamina secara offline ini dilakukan untuk membantu masyarakat di Kota Bandung.

Pasalnya, pembelian Pertalite dan Solar Subsidi di kota Bandung, dan 10 kota lainnya seluruh Indonesia sudah diwajibkan untuk mendaftar dan menggunakan MyPertamina sebagai syarat mutlak.

Lantas, di mana saja lokasi pendaftaran MyPertamina secara offline ini di kota Bandung?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram MyPertamina pada Rabu, 6 Juli 2022, ada 8 titik pendaftaran offline MyPertamina yang bisa diakses di Kota Bandung.

8 titik pendaftaran MyPertamina di Kota Bandung itu sebagai berikut:

1. Kantor Sales Area, Jalan Wirayudha No. 1

2. Fuel Terminal (FT) Ujungberung, Jalan Soekarno Hatta No. 729

3. FT Padalarang, Jalan Raya Padalarang No. 474

4. SPBU 3140101, Jalan Ir. H. Djuanda, Dago No. 139

5. SPBU 3440227, Jalan Terusan Pasir Koja No. 351

6. SPBU 3440116, Jalan Dr. Djunjunan No. 139

7. SPBU 3140601, Jalan Soekarno Hatta 729

8. SPBU 3440244, Jalan A.H. Nasution No. 940-944