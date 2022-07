7 Lokasi Pendaftaran Offline MyPertamina di Yogyakarta

PIKIRAN RAKYAT - Masyarakat yang ingin membeli BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi, mulai 1 Juli 2022 harus sudah terdaftar di website MyPertamina atau di aplikasi MyPertamina.

Kebijakan tersebut hanya akan mengizinkan pembelian BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi bagi konsumen yang terdaftar saja.

Bagi masyarakat Yogyakarta yang kesulitan untuk mengakses MyPertamina karena tidak memiliki smartphone, Anda bisa melakukan pendaftaran untuk membeli pertalite dan solar bersubsidi secara offline.

Pertamina akan menyediakan booth khusus di beberapa wilayah tahap uji coba pertama ini untuk memudahkan para konsumen mendaftar akun MyPertamina.

Anda cukup membawa beberapa dokumen persyaratan ke lokasi yang sudah ditunjuk sebagai tempat pendaftaran offline.

Berikut lokasi pendaftaran offline MyPertamina di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kantor Sales Area Yogyakarta, Jalan Margo Utomo No. 20 Kota Yogyakarta.

2. SPBU 44.55111, Jalan Ring Road Selatan No. 9, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

3. SPBU 44.55211 Jalan Kyai Mojo No. 52 Kota Yogyakarta.

4. SPBU 44.55206 Jalan C. Simanjuntak No. 17 Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

5. SPBU 44.55119 Jalan Ipda Tut Harsono No. 28, Kota Yogyakarta.

6. SPBU 41.55101 Jalan Kompol Bambang Suprapto No. 34 Kota Yogyakarta.

7. SPBU 44.55104 Jalan Sugeng Jeroni No. 65 Kota Yogyakarta.

