Catat Lokasi Pendaftaran Offline Aplikasi Mypertamina Tahap 1, Adakah Wilayah Anda?

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah saat ini telah menyediakan beberapa lokasi pendaftaran offline di sebagian wilayah Indonesia.

Dilansir dari website MyPertamina, pendaftaran program solar subsidi atau pertalite roda 4 sudah dimulai per 1 Juli 2022 dan dikabarkan akan berakhir pada 31 Juli 2022.

Menurutnya, pendaftaran tersebut akan dilakukan secara bertahap dan sudah dimulai untuk uji coba di wilayah tahap 1.

Berikut wilayah-wilayah yang menjadi titik lokasi pendaftaran offline aplikasi MyPertamina.

1. Jawa Barat

a. Sukabumi

· Kantor Sales Area - Jl. Siliwangi No. 78, RT 04 RW 05 Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi

· SPBU 3143101 – Jl. Tipar Gede Ke Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi

b. Bandung

· Kantor Sales Area – Jl. Wirayudha No. 1 Kota Bandung

· FT Ujungberung – Jl. Soekarno-Hatta No. 729

· Fuel Terminal Padalarang – Jl. Raya Padalarang No. 474

· SPBU 3140101 – Jl. Juanda

· SPBU 3440227 – Jl. Terusan Pasir Koja

· SPBU 3440116 – Jl. Djunjunan

· SPBU 3140601 – Jl. Soekarno Hatta No. 729

· SPBU 3440244 – Jl. A.H. Nasution

c. Ciamis

· SPBU 3446211 – Jl. Imbanagara Ciamis

· SPBU 3446205 – Jl. Cikoneng Ciamis