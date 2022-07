Menkes Budi Gunadi Sadikin Sebut Covid-19 Tak akan Hilang, Sama Seperti TBC

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi penyakit Covid-19 tidak akan hilang sehingga nanti vaksinasi menjadi salah satu pengobatan yang rutin dilakukan.

Namun karena ini bukan pandemi lagi, maka masyarakat bisa membeli vaksin secara mandiri. Sementara bagi yang tidak mampu bisa menggunakan layanan BPJS.

“Cuma karena ini (Covid-19) bukan pandemi lagi (vaksin) beli sendiri lah bagi yang tidak mampu lewat BPJS,” katanya kepada wartawan di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 3 Juli 2022.

Budi Gunadi menyebut SARS CoV-2 tidak akan hilang dan akan menjadi endemi seperti TBC. Salah satu untuk menghindari penyakit ini adalah dengan menjaga imunitas.

“Kita juga melihat yang namanya SARS CoV-2, Covid-19 ini tidak akan hilang pasti akan ada terus sama seperti TBC, nah caranya gimana caranya adalah menjaga imunitas kita baik,” tuturnya.

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin memaparkan ada tiga syarat kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika Indonesia ingin menentukan transisi pandemi menjadi endemi.

Pertama, transmisi komunitas harus berada di level 1 selama tiga bulan berturut-turut.

“Sesuai aturan WHO yakni berapa kasus per 100 ribu, berapa yang masuk rumah sakit per 100 ribu dan yang meninggal per 100 ribu, itu harus level 1 selama tiga bulan berturut-turut," katanya.