Harga Cabai Makin Pedas, Capai Rp100.000 per Kilogram Jelang Idul Adha

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memastikan kebutuhan pokok jelang Idul Adha 1443 Hijriyah aman.



Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa memaparkan, akan ada beberapa komoditas utama yang mengalami kenaikan seperti cabai dan bawang merah.



Menurut Meiwa, dari hasil tinjauannya di Pasar Kosambi, Kota Bandung, harga cabai rawit merah berada di angka Rp100.000 per kilogram dan cabai merah keriting turun di harga Rp65.000 per kilogram.



Meskipun kata dia, masih ada pedagang yang menjual cabai merah keriting dengan harga Rp100.000 per kilogram.

"Untuk cabai merah tanjung juga sudah ada yang jual Rp65.000 per kilogram, tapi masih banyak yang menjual Rp95.000," katanya.



Sedangkan untuk bawang merah para pedagang masih menjualnya dengan harga beragam.



Meiwa memaparkan, rata-rata para pedagang menjual bawang merah dengan kisaran harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram.



Selain itu untuk harga daging sapi masih sama dengan hari sebelumnya yaitu berkisar di angka Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.

Sedangkan daging ayam masih di angka Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram.



Namun menjelang Idul Adha, harga minyak goreng curah mulai turun atau sesuai dengan HET yaitu akan dipatok dengan harga Rp15.500 per kilogram atau Rp14.500 per liter.



"Kalaupun ada yang jual dengan harga tinggi, tapi kebanyakan sudah sesuai," kata Meiwan di Kota Bandung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Sabtu, 2 Juli 2022.***