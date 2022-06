Gas LPG 3 Kg Bakal Dibeli dengan Cara Serupa BBM, Pertamina Soroti Kekurangan DTKS Kemensos

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina Patra Niaga, yang mengelola aplikasi MyPertamina baru-baru ini, membocorkan rencana untuk membuat gas LPG 3 kg, dibeli dengan cara serupa BBM jenis Pertalite dan Solar.

Meski menginginkan gas LPG 3 kg dibeli lewat aplikasi MyPertamina, anak usaha dari PT Pertamina (Persero) mengaku belum akan menerapkan skema itu dalam waktu dekat.

Selain untuk fokus uji coba BBM jenis Pertalite dan Solar dalam aplikasi MyPertamina, gas LPG 3 kg masih harus menunggu keputusan pemerintah lagi.

Baca Juga: Misi Perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia, Pengamat: Langkah Awal Agar Bumi Jauh dari Perang

Adapun tentang MyPertamina yang akan memasukkan gas LPG 3 kg terungkap dalam webinar bertemakan Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies pada Rabu, 29 Juni 2022.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN), Mars Ega Legowo Putra mengungkap, tentang uji coba MyPertamina untuk gas LPG 3 kg dengan menggunakan data DTKS milik Kemensos.

Mengambil 114.000 penduduk sebagai target, Ega mengaku uji coba pembelian gas LPG 3 kg melalui MyPertamina dilakukan diam-diam sejak Maret lalu.

Baca Juga: Rusia Tinggalkan Pulau Ular, Kementerian Pertahanan: Bentuk Kepedulian Moskow pada Ukraina

"Sebetulnya gas LPG 3 kg sudah melakukan uji coba secara diam-diam di 114 ribu penduduk menggunakan MyPertamina," kata Mars Ega Legowo Putra, dalam pernyataan di webinar itu.

Bahkan, Ega memaparkan periode uji coba gas LPG 3 kg lewat MyPertamina yang sudah memasuki tahap 6 atau hampir selesai pada akhir Juli mendatang.