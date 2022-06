Beli Gas LPG 3 kg Lewat MyPertamina Belum Diterapkan, Ternyata Masih Menunggu Keputusan Pemerintah

- Setelah mengumumkan pertalite dan solar harus dibeli melalui MyPertamina LPG 3 kg menyusul sebagai target lanjutan dari PT Pertamina Patra Niaga.

Dengan membidik gas LPG 3 kg masuk ke dalam MyPertamina, PT Pertamina Patra Niaga yang dikenal sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) seolah memberi kejutan baru untuk masyarakat.

Sehari-hari, gas LPG 3 kg selalu menjadi buruan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga PT Pertamina Patra Niaga menginginkan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Adapun rencana memasukkan gas LPG 3 kg dalam aplikasi digital MyPertamina terungkap dalam webinar bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies pada Rabu, 29 Juni 2022.