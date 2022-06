Beli Gas LPG 3 Kg Bakal Pakai MyPertamina, Sudah Uji Coba ke 114 Ribu Penduduk

PIKIRAN RAKYAT - MyPertamina, selain dipastikan menjadi alat untuk membeli pertalite dan solar, kini juga bersiap mengatur gas LPG 3 kg sebagai sasaran berikutnya.

PT Pertamina Patra Niaga yang membuat aplikasi MyPertamina telah menyatakan persiapan membuat gas LPG 3 kg dibeli dengan cara serupa pertalite dan solar.

Untuk memasukkan gas LPG 3 kg dibeli lewat aplikasi MyPertamina, Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra membeberkan sejumlah langkah persiapan.

Salah satunya dengan melakukan uji coba yang menyasar pada 114 ribu penduduk yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tapi Sebetulnya LPG itu kami sudah melakukan uji coba secara diam-diam di 114 ribu penduduk menggunakan MyPertamina," kata Mars Ega Legowo Putra.

Menurut Ega, uji coba penerapan MyPertamina sebagai alat membeli gas LPG 3 kg yang masih berjalan ini dilakukan berdasarkan 6 juta data penduduk yang diberikan Kemensos, yang kemudian diketatkan menjadi 114 ribu orang.

"Kami waktu itu diberi data 6 juta data penduduk, kami squeeze menjadi 114 ribu dan ini kita uji coba masih berjalan masih dan ini kita uji coba masih berjalan nanti selesai mungkin akhir Juli," ujar Ega mengungkapkan dalam webinar daring bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies pada Rabu 29 Juni 2022.