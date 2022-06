Banyak Dinikmati Kalangan Masyarakat Mampu, Gas LPG 3 Kg Akan Dijual Lewat MyPertamina

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga tengah menyiapkan strategi baru pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram agar tepat sasaran.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo mengatakan kebijakan tersebut rencananya mulai berlaku setelah skema pembelian Pertalite dan Solar yang harus daftar di website MyPertamina berjalan.

“Untuk waktunya relatif ya, setelah proses registrasi BBM kita akan lanjutkan registrasi LPG,” kata dia, dalam keterangannya pada Webinar Virtual Generating Stakeholders Support For Achieving Effectiveness of Duel and LPG Subsidies, Rabu, 29 Juni 2022.

Menurut dia, rencana tersebut masih dimatangkan oleh pihaknya, lantaran harus menunggu keputusan pemerintah antara menggunakan data yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau pendaftaran MyPertamina.

“Kami tergantung pemerintah, apakah basisnya registrasi dengan mengumpulkan data atau kita akan integrasi data dengan DTKS,” katanya.

Sebab, diakuinya, jika melihat keakuratan data DTKS dinilai cenderung berubah-berubah setiap waktunya.

“DTK itu dinamis, ada yang lahir, meninggal, pindah rumah, jadi kita harus selalu update data dari Kemensos. Sehingga kita juga harus mengambil sikap jika nanti diputuskan berdasarkan data DTKS, berarti harus siap data itu dinamis. Apabila dengan gathering data bagaimana menyelaraskan dengan data DTKS,” tuturnya.