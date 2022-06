Susul Pertalite dan Solar, Kini Giliran Gas LPG 3 Kg Bakal Pakai MyPertamina, Simak Penjelasannya

PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha PT Pertamina sedang menyiapkan kebijakan baru pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram.

Salah satunya, akan mengadopsi skema pembelian Pertalite dan Solar yang harus daftar di website MyPertamina.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo menjelaskan, upaya tersebut dilakukan pihaknya agar subsidi dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Menurut dia, permintaan masyarakat terhadap konsumsi energi mengalami kenaikan pascapandemi. Contohnya, permintaan konsumsi BBM yang naik 8 persen, dan LPG naik 5 persen.

Namun, kata dia, tren kenaikan permintaan tersebut dimbangi juga dengan naiknya harga bahan baku yang sangat signifikan.

“Jadi kecepatan kenaikan harga bahan baku, ini melebihi dari kecepatan daya beli masyarakat. sehingga apabila dijalankan secara selaras, tentu ini bisa memberikan tekanan pada daya beli masyarakat,” ujarnya, dalam Webinar Virtual Generating Stakeholders Support For Achieving Effectiveness of Duel and LPG Subsidies', Rabu, 29 Juni 2022.

Oleh karena itu, pemerintah hadir memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dengan menambahkan subsidi energi hingga Rp380 triliun.