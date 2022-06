Beli Gas LPG 3 Kilogram Akan Pakai MyPertamina, Berikut Waktu Pelaksanaannya

PIKIRAN RAKYAT - Pembelian gas LPG 3 kg akan menggunakan aplikasi digital. Masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg harus memakai aplikasi MyPertamina.

Hal itu yang kini tengah direncanakan PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga agar penyaluran subsidi LPG 3 kg bisa tepat sasaran.

"Untuk LPG sebetulnya sama, kita akan meminta register dengan MyPertamina," ujar Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo Putra.

Mars Ega Legowo mengatakan rencana tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini. Ia menyampaikan kebijakan tersebut akan dibahas setelah proses register pembelian BBM Subsidi melalui aplikasi MyPertamina yang dimulai pada 1 Juli besok.

Baca Juga: Bantah Podcast Dia ‘Terkutuk’, Denny Sumargo Undang Ustaz untuk Konsultasi dan Rukiah

"Setelah proses registrasi BBM kita akan lanjutkan ke registrasi LPG," ujarnya dalam webinar bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies yang digelar Rabu 29 Juni 2022.

Meski demikian, Mars Ega Legowo menyebut bahwa rencana pembelian LPG 3 kg sudah diuji cobakan ke 114 ribu penduduk yang terbagi dalam 6 tahap. Uji coba ini, kata Ega, sudah selesai hingga tahan ke-3.

Basis data uji coba mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga: Viral Aksi Unik Emak-emak Hindari Tilang Elektronik di Jalan Raya, Celana Dalam Warna Pink jadi Senjata Utama

Mengacu pada bahan paparan yang disampaikannya, proses uji coba tahap 1 melibatkan 5 kota/kabupaten, 86 pangkalan, dengan menargetkan 18.828 KPM dan waktu uji coba pekan ke-2 Maret sampai pekan ke-2 April.