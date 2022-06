Beli LPG 3 Kg Akan Pakai Aplikasi Digital, Pertamina Sudah Uji Coba ke Ratusan Ribu Penduduk

PIKIRAN RAKYAT - Perusahaan pelat merah BUMN PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga, akan mengatur pembelian gas LPG 3 kg menggunakan aplikasi MyPertamina.

Pertamina mengatakan bahwa kebijakan itu sudah diuji coba dengan menyasar 114 ribu penduduk.

Direktur Pemasaran Regional Pt Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo Putra mengatakan basis data uji coba tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk implementasi ke depan, ia menyerahkan kepada pemerintah terkait skema pembelian gas LPG 3 kg. Data yang dipakai mengacu data DTKS di Kemensos atau mengikuti aturan pembelian BBM bersubsidi yang teregister.

Baca Juga: Perhatian! Tak Hanya Beli Pertalite, Beli Tabung Gas LPG 3 Kg Juga Wajib Daftar di MyPertamina

"Basis data uji coba yang kami lakukan ini, adalah tahap uji coba yang kita menggunakan basis data DTKS," katanya.

"Tapi saya kembalikan kepada pemerintah apakah pemerintah akan tetap menggunakan data DTKS atau pemerintah akan menggunakan skema seperti BBM yang meregister," ujarnya lagi dalam webinar bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies yang digelar daring, Rabu 29 Juni 2022.

Mars Ega Legowo menyebut bahwa langkah ini dilakukan supaya memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kg bisa tepat sasaran.

Pembelian LPG 3 kg lewat aplikasi digital pasti akan diterapkan. Namun, ia belum menyampaikan kapan pembelian LPG 3 kg lewat MyPertamina mulai diberlakukan.