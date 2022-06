Perhatian! Tak Hanya Beli Pertalite, Beli Tabung Gas LPG 3 Kg Juga Wajib Daftar di MyPertamina

PIKIRAN RAKYAT - PT Pertamina (Persero) kembali mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan aplikasi dan situs MyPertamina pada akhir Juni 2022.

Tak hanya untuk pembelian BBM jenis Pertalite, kini pendaftaran di MyPertamina juga akan diberlakukan untuk pembelian tabung gas LPG 3 Kg.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo pada Rabu, 29 Juni 2022.

Dalam webinar bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies pada Rabu, 29 Juni 2022, ia menyatakan tak hanya BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi saja yang pembelinya wajib mendaftar di MyPertamina.

Baca Juga: Alasan Pemerintah Mendata Pembelian BBM pada Juli 2022, Takut Stok Pertalite Subsidi Tahun Ini Habis?

"Optimalisasi digitalisasi SPBU dengan menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM JBT-JBKP-dan LPG Subsidi akan melalui platform MyPertamina," tuturnya menjelaskan dalam acara tersebut.

Ada alasan mengapa Pertamina mewajibkan penggunaan dan pendaftaran MyPertamina pada pembelian tabung gas LPG 3 Kg.

Hal ini dilakukan demi meratakan segmentasi atas produk subsidi yang diberikan oleh pemerintah tersebut.

Ega juga menjelaskan tindakan ini dilakukan sebegai penegasan mengenai siapa segmentasi dan target pasar produk subsidi (seperti Pertalite dan tabung gas LPG 3 Kg) disalurkan.

Baca Juga: Masih Merasa Kehilangan, Aurel dan Atta Kenang Kakak Ameena dengan Cara Tak Terduga