Kronologi Pelecehan Seksual oleh Perawat di Jepara, Berpura-pura Cek Cairan Infus hingga Injeksi

PIKIRAN RAKYAT - Pelecehan seksual semakin marak terjadi, baru-baru ini viral sebuah pengakuan mengejutkan seorang wanita yang mengaku dilecehkan oleh perawat di salah satu rumah sakit di Jepara, Jawa tengah.

Melalui sebuah unggahan di Twitter, pemilik akun @UpWanita mengaku menjadi korban pelecehan seksual dan membeberkan kronologinya.

Menurutnya, pelecehan seksual yang ia alami saat sedang menjalani pengobatan rawat inap. Ia juga mengunggah foto terduga pelaku yang diyakini sudah sering melakukan pelecehan seksual.

"Aku mewakili semua wanita yang pernah dirawat di bangsal RS K***ini Jepara! Terutama yg pernah alami pelecehan oleh perawat itu. Yaa aku masih ingat nama jelas yang tertulis di seragamnya saat itu!," ujarnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.

Ia juga mengimbau agar berhati-hati dengan perawat itu karena ia yakin bukan hanya dirinya wanita yang pernah dilecehkan.

"Twitter please do your magic! Aku mau speak up terkait kelakuan amoral org ini sebut saja Aan, memanfaatkan profesi sebagai jalan untuk melancarkan otak mesumnya, mungkin sebagian warga Jepara ada yg kenal dgn dia. Perawat cabul, mesum," katanya.

Menurut pengakuan wanita yang belum diketahui identitasnya itu, pelaku telah melakukan pelecehan sebanyak lebih dari empat kali dalam satu hari.

Pelecehan seksual yang perawat tersebut lakukan dengan memasukan tangan ke bagian dada korban hingga area intim lainnya.