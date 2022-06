Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat di Turki-Iran, Istana Beri Penjelasan

PIKIRAN RAKYAT - Pihak Istana buka suara dan memberikan penjelasan terkait alasan pesawat Presiden Jokowi berputar 360 derajat di langit Turki-Iran.

Kejadian itu juga awalnya disinggung pengamat penerbangan Gerry Soejatman dalam akun Twitter miliknya.

Dia menyebutkan pesawat GIA-1 berputar 360 derajat di sekitar perbatasan Iran dan Turki, berdasarkan pantauan situs pelacak penerbangan Flightradar 24.

""OK, can someone tells me what was going on here? It's carrying the #president... things like this raises questions... why the 360 turn? #Indonesia (Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi di sini? (Pesawat) ini membawa Presiden. Hal seperti ini menimbulkan tanya, kenapa berputar 360 derajat?)," tutur Gerry Soejatman.

Berdasarkan situs pelacak penerbangan Flightradar 24, pesawat yang ditumpangi Jokowi yang diberi kode GA1 untuk terbang ke Jerman, Rusia, dan Ukraina tersebut tampak memutar 360 derajat di atas wilayah udara Turki dan Irak.

Berdasarkan pantaua, tidak lama setelah memasuki wilayah Turki pukul 12.46 UTC atau 19.46 WIB, pesawat tampak melakukan manuver memutar balik.

GA1 pun mulai membuat garis memutar di atas wilayah Yukarıbalçıklı dan Tekindere, Turki, yang pada saat berbelok ketinggiannya tetap berada pada 36 ribu kaki.

