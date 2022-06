2.000-an Kasus Covid-19 per Hari Diklaim Masih Terkendali: Indonesia Masih Level 1 PPKM

PIKIRAN RAKYAT – Kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan mencapai 2.000 lebih kasus per hari, sejak subvarian Omicron BA.4 dan BA5 terdeteksi di Indonesia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berujar kenaikan kasus Covid019 yang terjadi saat ini masih berada di level 1 menurut standar WHO.

"Memang ada kenaikan dari 200 ke 2.000-an kasus saat ini. Tapi puncak gelombang di Indonesia sebelumnya mencapai 60.000-an kasus per hari," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya usai menerima bantuan mesin refrigerator vaksin dari Pemerintah Jepang di JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu.

Menurut Budi, dalam menentukan situasi kedaruratan Covid-19 di suatu negara, WHO memberikan standar level dengan indikator 20 kasus per pekan, per 100.000 penduduk.

Jika disesuaikan dengan populasi penduduk Indonesia, maka standar level 1 berkisar 7.800 kasus per hari.

"Kalau masih di bawah itu (standar WHO), artinya masih di level 1 PPKM. Di Indonesia saat ini, 2.000-an kasus," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Adapun prediksi puncak gelombang Omicron BA4 dan BA5, diakui Budi bakal terjadi pada pertengahan Juli 2022, tepatnya pekan kedua atau ketiga, jika mengikuti pola yang terjadi di Afrika Selatan.

Afrika Selatan sebagai negara asal munculnya varian Omicron itu saat ini tengah mengalami peningkatan kasus tersebut.