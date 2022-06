Anies Baswedan Banggakan Perhelatan Formula E, Sebut Berkontribusi ke PDRB Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur, Anies Baswedan mengungkapkan perhelatan Formula E yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) 4 Juni 2022 lalu berhasil menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Anies Baswedan menyebutkan berdasarkan studi INDEF (Institute For Development of Economics and Finance) perhelatan Formula E berdampak terhadap ekonomi Jakarta bahkan berhasil menyumbang Rp2,6 Triliun.

"Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau PDRB Jakarta sebesar 0,1 persen," katanya, dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jumat 24 Juni 2022.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebutkan sebanyak 45 persen pengunjung yang hadir dalam acara tersebut adalah generasi milenial.

Dengan begitu kata dia, Formula E efektif mengenalkan pola pikir baru kepada generasi yang akan datang utamanya terkait dengan kegiatan yang ramah lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

Mengacu studi INDEF, Anies Baswedan menyebut bahwa pengunjung Formula E puas dengan pelaksanaan balapan mobil listrik itu.

Dikatakannya, Co-Founder Formula E Alberto Longo juga menyebut bahwa Jakarta E-Prix 2022 menjadi salah satu perhelatan yang terbaik selama delapan tahun pelaksanaan ajang balap mobil listrik tersebut berlangsung.

Di sisi lain, keberhasilan Formula E Jakarta juga tidak lepas dari eksposur pubik terhadap perhelatan ajang balap mobil listrik itu.