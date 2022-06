Turunkan Emisi Karbon Dioksida, Indonesia Targetkan Enam Juta Unit Sepeda Motor Listrik hingga 2025

PIKIRAN RAKYAT – Indonesia menargetkan enam juta unit sepeda motor listrik hingga tahun 2025.

Untuk tiga tahun ke depan, pemerintah menginginkan jutaan unit sepeda motor listrik sudah tersebar ke berbagai daerah.

Hal itu merupakan salah satu upaya negara ini dalam mengurangi emisi karbon sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar minyak.

Demi mencapai target, pemerintah akan melibatkan beragam pemangku kepentingan, seperti perusahaan-perusahaan pelat merah.

Nantinya, pihak-pihak yang terlibat akan diikutsertakan dalam program konversi dan pengembangan infrastruktur yang dapat menunjang ekosistem kendaraan listrik di tanah air.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial menegaskan hal tersebut dalam sidang kedua Kelompok Kerja Energi Transisi (ETWG) Presidensi G20 Indonesia, di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2022.

"Implementasi program ini akan mampu menghemat BBM sekitar 13 juta barel per tahun atau senilai Rp16 triliun per tahun, penurunan emisi karbon dioksida sebesar 4 juta ton per tahun, dan peningkatan konsumsi listrik sebesar 2,4 terawat jam per tahun," ujarnya.

