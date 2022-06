Menilik Pilatus Porter PC-6, Pesawat Susi Air yang Hilang Kontak Namun Pilot dan 6 Penumpangnya Selamat

PIKIRAN RAKYAT - Maskapai penerbangan Susi Air yang dimiliki pebisnis Susi Pudjiastuti baru-baru ini mengejutkan publik karena sempat dilaporkan hilang kontak saat sedang menuju Timika, Papua.

Pesawat Susi Air yang sempat hilang kontak itu, diketahui memakai pesawat jenis Pilatus Porter PC-6 dengan nomor penerbangan PK-BVM yang membawa satu pilot dan 6 penumpang.

Setelah sempat hilang kontak, pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter PC-6 diklaim sudah ditemukan dalam kondisi pilot dan semua penumpang selamat.

"Update info : Jam 09:00 Captain Pilot & Semua penumpang Selamat, Mohon doa semua proses evakuasi dari Lokasi bisa lancar dan mudah," ujar Susi Pudjiastuti dalam cuitan akun Twitter-nya.

Dirangkum dari penelusuran Pikiran-Rakyat.com, Pilatus Porter PC-6 diketahui sebagai pesawat sipil sayap tinggi yang dibangun oleh industri penerbangan dari Swiss, Pilatus Aircraft.

Pilatus Porter PC-6 memang dikenal sebagai pesawat yang digunakan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, yang berarti sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Jika dibandingkan dengan pesawat Cessna Caravan, Pilatus Porter PC-6 dilaporkan memiliki kemampuan mendarat di landasan yang lebih pendek (Short Take Off and Landing).