Tarif Naik Transjakarta Rp0 Seharian Mulai Besok, Khusus HUT ke-495 DKI Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - PT Transjakarta memberlakukan tarif khusus Rp0 dalam momemtum HUT DKI Jakarta ke-495 yang jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022.

Tarif tersebut berlaku seharian terhitung mulai pukul 00.00 - 23.59 WIB.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta, Anang Rizkani Noor, mengatakan aturan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Nomor e-0076 Tahun 2022 Tentang Penugasan Tarif Layanan Khusus Transportasi Umum Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta dalam Rangka HUT DKI Jakarta ke-495.

Anang menjelaskan, pelanggan tetap wajib melakukan tap in saat masuk dan tap out ketika keluar pada mesin gate maupun alat Top on BUS (TOB), meski terdapat perubahan tarif.

Selain itu tentunya menerapkan protokol kesehatan, sebab pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Ayo cintai Ibukota DKI dengan naik Transportasi publik. Menjadi saksi pertumbuhan Transjakarta menjadi moda transportasi kebanggan warga DKI Jakarta yang lebih baik dalam melayani masyarakat," katanya.

Terakhir ia menegaskan, perubahan tarif tidak berlaku pada Royaltrans dan Miktrotrans.

Selain tarif Rp0 TransJakarta, bagi masyarakat yang ingin berlibur dan berekreasi ke Taman Impian Jaya Ancol bisa mendapatkan tiket masuk gratis khusus pada 22 Juni 2022.