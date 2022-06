HUT ke-495 Jakarta, Besok TransJakarta Terapkan Tarif Rp1

PIKIRAN RAKYAT - PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 dengan menerapkan tarif Rp1 yang bisa dinikmati mulai pukul 00.00 WIB-23.59 WIB.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Nomor e-0076 Tahun 2022 Tentang Penugasan Tarif Layanan Khusus Transportasi Umum TransJakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta dalam Rangka HUT DKI Jakarta ke-495.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta Anang Rizkani Noor menyebut kebijakan tarif Rp1 berlaku pada seluruh layanan TransJakarta, kecuali Royaltrans dan Mikrotrans.

"Tarif spesial ini merupakan bentuk cinta kami kepada pelanggan dan juga Ibukota DKI Jakarta," ucapnya dalam keterangannya, Selasa 21 Juni 2022.

Baca Juga: Mengaku Pernah Belajar Dengan Guru Vokal Michael Jackson, Yura Yunita: Nangis Satu Jam di Panggung

Dia mengatakan kendati mengalami perubahan tarif, pelanggan tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out baik pada mesin gate maupun alat Tap on Bus (TOB) yang tersedia di dalam armada.

Selain itu, pelanggan juga diminta mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang berlaku di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Bertepatan dengan perayaan HUT ke-495 Jakarta, Anang mengajak para pelanggan untuk menjadi saksi pertumbuhan moda TransJakarta.

"Ayo cintai Ibukota DKI dengan naik Transportasi publik," tuturnya.***