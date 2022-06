Risma Pastikan Penanganan Masyarakat Penyandang Disabilitas Sudah Lebih Maju

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan peningkatan kualitas kehidupan untuk masyarakat disabilitas di Indonesia saat ini sudah lebih maju.

Menurut Risma Kementerian Sosial sudah banyak memberikan program dan pelayanan kepada masyarakat disabilitas.

Hal itu disampaikan Risma setelah ditemui usai menggelar audiensi dengan Sekretaris ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juni 2022.

"Kita membagikan alat ubah suara ke teks ke anak-anak yang tuna rungu pada waktu kami launching Indonesia mendengar," katanya.

Selain itu, Risma menyebutkan pihaknya juga sudah memanfaatkan penyandang disabilitas untuk merakit alat-alat yang dibutuhkan bagi kelompok disabilitas.

Mantan Wali Kota Surabaya itu menyebutkan pihaknya juga mendorong para penyandang disabilitas yang ada di Balai Kemensos sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi.

"Kami juga memanfaatkan tenaga kerja disabilitas, bahkan merekalah yang membuat dan merakit alat-alat untuk disabilitas," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menuturkan Indonesia akan menjadi tuan rumah High Level Meeting untuk membahas disabilities di Asia Pasifik.