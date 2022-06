Nabila Ikhlas Lepas Kepergian Eril Anak Ridwan Kami: Aku Akan Temukan Kebahagiaanku Sendiri

PIKIRAN RAKYAT - Jenazah Eril, putra sulung anak Ridwan Kamil telah dimakamkan pada Senin, 13 Juni 2022.

Pemakaman Eril pun turut disaksikan langsung oleh kekasih Eril, Nabila Ishma.

Melepas kepergian Eril, nampaknya Nabila Ishma dipaksa untuk bisa ikhlas dan menerima kenyataan bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi menjalani hidup bersama Eril.

Seusai menyaksikan pemakaman jenazah Eril, Nabila Ishma tampak mengunggah potret makam Eril melalui instastory akun instagram pribadinya @nabilaishma.

Baca Juga: Lahir dan Wafat di Dua Benua Berbeda, Eril Dimohonkan Nenek Agar Dimakamkan di Indonesia

Dalam postingan tersebut, Nabila Ishma mengaku harus ikhlas melepas kepergian sang kekasih.

Tak lupa, Nabila Ishma juga sampaikan ucapan terimakasihnya kepada Eril yang telah menemani dirinya selama masih hidup.

"A eril, selamat istirahat dengan tenang. Terimakasih untuk semuanya yaa a. You don't have to worry about anything no more (Anda tidak perlu khawatir tentang apa pun). Insyaallah mulai sekarang aku akan kuat dan ikhlas," tulis Nabila, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun instagram @nabilaishma

Baca Juga: 5 Sleeper Bus yang Lewati Tol Trans Jawa Tujuan Jakarta-Surabaya, Harga Mulai Rp300 Ribuan