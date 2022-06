Ayahnya Curhat di FB, Anies Baswedan Temui Gadis Penderita Thalasemia di Lampung

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewujudkan mimpi seorang gadis berusia 10 tahun penderita thalasemia di Lampung, Sumatera Selatan.

Gadis bernama Keenar Anindita Putri akhirnya bertemu dengan Anies setelah sang ayah curhat di Facebook tentang keinginan sang putri.

"Keenar gadis cilik 10 th penderita thalasemia di Lampung. Hari ini gembira harapannya terkabul. Berjumpa Pak Anies & dapat tanda tangan utk novel karyanya 'A Journey with s Little Vampire'. Ayahnya yang tulis harapan itu di FB, alhamdulilah terkabul," kata Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati via Twitter @tatakujiyati pada Jumat, 10 Juni 2022.

Tatak juga mengunggah halaman pertama novel karya Keenar yang sudah dibubuhi tanda tangan Anies Baswedan.

"Pesan Pak Anies kepada Keenar, 'Tinggikan mimpimu lalu lampaui semua mimpi tinggi itu!'," kata Anies Baswedan dalam novel tersebut.

Menurut penuturan Tatak, novel karya Keenar seakan mengajak pembaca untuk tahu pengalaman sang penulis cilik itu yang hidup dengan 'vampir' kecil di tubuhnya.

Penderita thalasemia, kata dia, biasanya akan bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan transfusi darah.

Selain itu, Tatak menyebut bahwa Keenar rela menunda jadwal transfusi darah yang seharusnya dilakukan hari ini.