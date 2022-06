Kevinwijayaoey Tuding Hilangnya Eril Rekayasa Agar Ridwan Kamil Menang Capres, Sosok di Foto Profil Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Seorang netizen dengan nama akun Instagram Kevin Wijaya Oey ramai diperbincangkan karena komentarnya terkait kasus Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) yang hilang di Sungai Aare di kota Bern, Swiss.

Pasalnya, dia menuding bahwa kasus hilangnya anak Ridwan Kamil itu hanyalah rekayasa Gubernur Jabar untuk kepentingan Pilpres 2024.

Tangkapan layar tudingan Kevin Wijaya Oey terhadap Ridwan Kamil pun langsung viral di media sosial Twitter dan TikTok.

"Sebelumnya maaf kalo saya lancang, bukannya saya ga punya perasaan, empati, atau apapun itu. Tapi menurut saya, saya berspekulasi kalo ini hanya sebuah rekayasa atau settingan agar pak Ridwan Kamil menang capres (sebentar lagi), dan menurut gue itu strategi dan teknik marketing mereka, and it's okay gak masalah juga sebenernya," tuturnya melalui akun @kevinwijayaoey.

"Cuman gue mau ngasih tau intinya jangan gampang kemakan hoaks, jaman sekarang di era modern ini penuh dengan drama dan isinya settingan semua, tentang kebahagiaan maupun kesedihan. Lebih bijak dan lebih memvalidasi sebuah berita ya guys, thank u," ujar Kevin Wijaya Oey menambahkan.

Setelah komentarnya ramai dan fotonya digunakan berbagai media untuk pemberitaan terkait hal tersebut, pemilik asli wajah yang digunakan Kevin Wijaya Oey pun buka suara.

Seorang pria bernama Dede Setiawan yang merupakan pemilik asli foto yang dipakai Kevin Wijaya Oey itu menyampaikan klarifikasi terkait pernyataan yang mencibir Ridwan Kamil soal hilangnya Eril.