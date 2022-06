Sejarah Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Peduli untuk Selamatkan Planet Bumi

PIKIRAN RAKYAT - Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia atau World Environment Day (WED) diperingati 5 Juni setiap tahunnya.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan RI, Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2022 mengusung tema yang sama seperti 50 tahun lalu, yaitu “Only One Earth.”

Only One Earth merujuk pada Sustainably in Harmony with Nature atau Harmoni dengan Alam yang Berkelanjutan.

Dari tema global itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI akhirnya memutuskan untuk mengusung tema khusus Indonesia yang berbunyi "Satu Bumi untuk Masa Depan.”

Laman United Nation menyampaikan, terdapat bentuk kampanye massal untuk Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia 2022, yaitu gerakan tagar #OnlyOneEarth.

Kampanye ini mengajak publik dunia untuk sama sama menyerukan tindakan kolektif dan transformatif dalam skala global, demi merayakan, melindungi, serta memulihkan planet Bumi.

Adapun terkait sejarah terciptanya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, berikut uraiannya yang berhasil dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber.

Sejarah Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Sedunia