Menkes Ungkap Tiga Syarat Penentu Transisi Pandemi Menuju Endemi di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah sampai saat ini belum mengumumkan pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir atau menjadi endemi.

Meski kasus Covid-19 di Tanah Air semakin terkendali dengan ditandai penurunan angka kasus positif dan kematian, serta adanya pelonggaran penggunaan masker, pemerintah rupanya masih berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya untuk menghadapi pandemi.

Beberapa pertimbangannya, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ada tiga syarat kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika Indonesia ingin menentukan transisi pandemi menjadi endemi.

Pertama, kata Menkes transmisi komunitas harus berada di level 1 selama tiga bulan berturut-turut.

Baca Juga: Cek Fakta: Anak Ridwan Kamil Dikabarkan Telah Ditemukan Hari Ini, Simak Faktanya

"Sesuai aturan WHO yakni berapa kasus per 100 ribu, berapa yang masuk rumah sakit per 100 ribu dan yang meninggal per 100 ribu, itu harus level 1 selama tiga bulan berturut-turut," katanya dalam keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, jakarta, Selasa.

Syarat kedua, tingkat vaksinasi Covid-19 lengkap atau dua dosis penuh harus berhasil mencapai 70 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.

Dan yang ketiga, kata dia, laju penularan atau reproduction rate harus berada pada angka 1 atau di bawah 1 selama tiga bulan berturut-turut.

Namun, pada kenyataannya, menurut Menkes jika memang tiga syarat tersebut mampu terpenuhi, tetap saja keputusan untuk mengubah status endemi tidak bisa diambil oleh satu negara saja, mengingat Covid-19 merupakan pandemi berstatus global.