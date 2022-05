Tulis Pesan Haru Mengundang Pilu, Pacar Emmeril Kahn: Pegang Tanganku A Eril

PIKIRAN RAKYAT - Musibah yang menimpa anak Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz tentu menimbulkan rasa khawatir di kalangan orang terdekat, tak terkecuali sang kekasih.

Sejak hilangnya Eril di Sungai Aare, Swiss, sosok wanita muda yang diduga adalah pujaan hatinya, Nabila Ishma ikut disorot publik.

Terpantau akun media sosial Nabila Ishma dipenuhi oleh komentar netizen yang ingin memberi dukungan moral kepadanya.

Lama bungkam, di hari ke lima proses pencarian Emmeril Kahn, Nabila Ishma akhirnya muncul dan menulis pesan haru untuk sang kekasih.

Rasa cemas tak mungkin lagi dapat ditutupi terlebih wanita tersebut memiliki hubungan dekat dengan Eril.

Melalui akun Instagram pribadinya, Nabila membagikan momen kebersamaanya dengan Eril saat berpegangan tangan di hamparan rumput yang luas.

Seolah ingin berbicara langsung pada Eril meski tak tahu keberadaannya sekarang, Nabila mengatakan akan selalu ada untuk sang kekasih di mana pun dia berada.

"Hold my hand tight and let’s get through this together a eril (pegang tanganku erat dan mari kita lewati ini bersama a Eril)," kata Nabila.