Andalkan Ramalan BMKG, FEO Punya Langkah Mitigasi Hadapi Cuaca Buruk Jakarta Saat Formula E Digelar

PIKIRAN RAKYAT - Formula E Operastions (FEO) mengklaim sudah memiliki langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi cuaca buruk pada gelaran Formula E 4 Juni 2022 mendatang.

Principle HSE Consultant Formula E Operation Richard Bates mengatakan pihaknya akan mengandalkan ramalan cuaca dari Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Kita nggak bisa mengubah cuaca tapi kita punya rencana mitigasi," ujarnya saat ditemui usai konfrensi pers di Jakarta, Minggu 29 Mei 2022.

Richard menuturkan ketika cuaca buruk datang, pihaknya akan mengeluarkan semua penonton yang ada di grandstand.

Kemudian ketika cuaca berangin pihaknya akan menarik semua penonton keluar.

Menurutnya langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan tidak akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penyelenggara MotoGP Mandalika.

Richard menegaskan pihaknya sudah sangat siap untuk menghadapi cuaca buruk yang akan terjadi pada hari pelaksanaan Formula E.

"Kami sangat siap. We are very very prepared (kami sangat-sangat siap)," ujarnya.