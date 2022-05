Daftar Aplikasi Pinjol Ilegal yang Dibongkar Polda Metro Jaya

PIKIRAN RAKYAT – Polda Metro Jaya membongkar 58 aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka yang mengoperasikan aplikasi-aplikasi tersebut.

Aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu sudah ditutup setelah kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“58 aplikasi sudah kita tutup, sudah koordinasi dengan teman-teman Kominfo bahwa aplikasi ini (aplikasi) ilegal, jadi sudah tidak ada lagi, sudah ditutup,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan.

Berikut adalah daftar 58 aplikasi pinjol ilegal yang disebutkan Kombes Pol Endra Zulpan dikutip Pikiran-rakyat.com dari PMJ News pada 27 Mei 2022.

1. Jari Kaya

2. Dana Baik

3. Get Uang

4. Untung Cepat

5. Rupiah Plus

6. Komodo RP

7. Dana Lancar

8. Dana Now

9. Pinjam Soto

10. Tunai Fast

11. Tunai Anda

12. Dana Angel

13. Dana Nusa

14. Dompet Hoki

15. Duit Tarik

16. Emas Kotak

17. Money Solus

18. Pinjaman Gaji

19. Rupiah Loan

20. Cash Store

21. Pinjaman Roket

22. Cash Cash

23. Pribadi Cash

24. Go Pinjam

25. Raja Pinjaman

26. Sahabat

27. Uang Anda

28. Pinjam Tulis

29. Duit Datang

30. Uang Loan

31. Cash Lancar

32. Dana Kilat

33. Dana Lancar

34. Kilat Tunai

35. Uang Bahagia dan Cepat

36. Sinilah Cash

37. Terang Cash

38. Tunai Butuh

39. Tunai Sentral

40. Uang Kimi

41. Wallet Hok

42. Pinjaman Plus

43. Kredit Plus

44. Pinjaman Aman

45. Pinjam Duit

46. Pinjaman Yuk

47. Cash-Cash Now

48. Uang Hits

49. Pinjam Yuk

50. Mari KTA

51. Duit Mujur

52. Kredit Harapan

53. Rupiah Go

54. Kotak Rupiah

55. Pundi Murni

56. Sumber Solusi Terdepan

57. Pinjaman Mudah

58. Reksa Dana

Identitas dari 11 tersangka masing-masing berinisial MIS, IS, JN, LP, OT, AR, FIS, T, dan AP yang berperan sebagai desk collector. Ada pula DRS sebagai leader dan S sebagai manajer.

Mereka dijerat Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 ayat 4 dan atau Pasal 29 Jo Pasal 45 b dan atau Pasal 32 ayat 2 Jo Pasal 46 ayat 2 dan atau Pasal 34 ayat 1 Jo Pasal 50 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

"Mereka dipidana ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun. Serta denda pidana paling sedikit Rp700 juta dan paling banyak Rp10 miliar," sebu Kombes Pol Endra Zulpan.***