Ucapkan Kata Tak Senonoh Saat Live di Medsos, Yeremia: Saya Menyesali Perbuatan Saya yang Khilaf Saat Bercanda

PIKIRAN RAKYAT - Pebulu tangkis Indonesia Yeremia Rambitan menyampaikan permohonan maaf ke publik setelah mendapat kritikan atas komentarnya yang kurang pantas di media sosial.

Lewat akun Instagram resmi PBSI @badminton.ina Yeremia meminta maaf dan mengaku khilaf saat bercanda lewat ucapannya itu.

"Halo semuanya, atas nama saya pribadi Yeremia, saya memohon maaf kepada PBSI, tim NOC Indonesia, dan tim bulu tangkis Indonesia. Saya menyesali perbuatan saya yang khilaf saat bercanda dengan perkataan-perkataan saya," ujar dia dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram PBSI @badminton.ina, Rabu 25 Mei 2022

Yeremia mengatakan bahwa pelatih badminton Indonesia sudah memberi teguran kepadanya. Ia pun mengakui kesalahannya itu.

"Pelatih sudah menegur saya dengan keras dan juga saya sudah meminta maaf, sekali lagi saya meminta maaf untuk semuanya," ujarnya menutup.

Yeremia dikritik perihal ucapannya yang dinilai tak pantas saat sedang melakukan sesi live di media sosial.

Dalam rekaman yang beredar, Yeremia yang sedang berada di dalam sebuah bus mengucapkan komentar, "I love you and I want to f**k you" saat berbicara dengan seseorang yang belum diketahui siapa orang tersebut.

Saat itu, ia sedang melakukan sesi Live di aplikasi sosial media Tiktok.