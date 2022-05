Honda HR-V Terbaru Digeber di Sirkuit Mandalika, Bagaimana Rasanya?

PIKIRAN RAKYAT - Usai meluncur pada Maret 2022, PT Honda Prospect Motor (HPM) hari ini, Senin, 23 Mei 2022 mengadakan sesi test drive All New HR-V di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Selasa, 23 Mei 2022.

Sebanyak 8 unit All New Honda HR-V RS yang akan digeber sejumlah awak media nasional. Mobil yang jadi pesaing Mazda CX-5 akan diuji kemampuan handling, performa serta ragam fitur baru di sirkuit yang digunakan untuk ajang MotoGP pada Maret 2022.

"Kami mengajak dan memberikan kesempatan untuk menjajal performa All New HR-V di Sirkuit Mandalika. Selain itu, akan disajikan juga berbagai kondisi jalan di Bali yang akan dirasakan besok," ungkap Kataro Shimizu President Director PT HPM di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB.

All New HR-V hadir dengan tampilan baru. Honda juga memberikan berbagai fitur dan teknologi pada mobil ini.

Dari sisi eksterior, All New Honda HR-V menampilkan perubahan desain total dengan garis-garis tajam yang membuatnya lebih stylish & sporty dari generasi sebelumnya.

Pada sisi depan, All New Honda HR-V tampil agresif dan sporty dengan desain grille depan baru yang terintegrasi dengan Full LED Headlight with Sequential LED Turning Signal dan juga dilengkapi dengan LED Fog Light.

Kesan tangguh pada All New Honda HR-V semakin kuat dengan desain baru pada velg 18” yang agresif.

Dari sisi interior, All New Honda HR-V semakin menawan dengan adanya 4,2” Interactive TFT Meter yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara, seperti Honda SENSING, Rear Seat Reminder, indikasi lampu pada kendaraan dan konsumsi bahan bakar.