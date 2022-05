Luhut Pandjaitan Pamer Pembangunan IKN Nusantara Banyak Dibantu Investor Asing

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara.

Luhut Pandjaitan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara di acara Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilangsungkan di Balikpapan, Sabtu, 21 Mei 2022.

Luhut Pandjaitan menegaskan bahwa tidak benar jika pembangunan IKN minim pendanaan.

Kata Luhut Pandjaitan, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) akan terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara.

"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar," kata Luhut dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 22 Mei 2022.

"Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS (sekitar Rp293 triliun)," katanya menambahkan.

Dia mengatakan bahwa IKN Nusantara diperuntukkan bagi generasi mendatang sehingga tata kota dan arsitekturnya dibuat futuristis.

"IKN will be 'World-class city for all' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru," ucapnya.

