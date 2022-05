Heran Diburu Polisi Bali, Miss Global Estonia: Silakan Hubungi Saya

PIKIRAN RAKYAT - Kasus dugaan penghinaan polisi oleh seorang wanita berstatus warga negara asing (WNA) di Bali hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Berdasarkan keterangan dari Kasubdit 5 Cyber Crime, AKBP Nanang Prishasmoko, WNA tersebut diketahui merupakan perwakilan Miss Global dari Estonia.

Usai viral karena melayangkan kalimat 'f*ck corruption police', yang bersangkutan saat ini dalam pencarian polisi.

Sementara terkait dugaan penghinaan lewat media digital, Dit Reskrimsus Polda Bali masih harus mendalami kasus sebelum akhirnya menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Baca Juga: RSD dr Soebandi Jember Jadi Rumah Sakit Tipe B di Jatim Pertama yang Sukses Operasi Bedah Jantung Terbuka

"Kita akan penyelidikan dulu, olah data-datanya, dan sesuai dengan UU ITE di situ kita bisa tentukan ada pidana atau tidak, ada pencemaran terhadap institusi atau terhadap pribadi," ujar Kasubdit 5 Cyber Crime, AKBP Nanang Prishasmoko.

Sementara itu, tahu dirinya tengah dicari, Miss Global Estonia justru merasa keheranan.

Pasalnya menurut dia, pihak berwenang di Indonesia pasti telah mengantongi identitas hingga kontak pribadinya sebagai WNA.

"I didn't understand why it's written in the news that police is looking for me (saya tidak mengerti mengapa tertulis di berita bahwa polisi sedang mencari saya)," katanya.