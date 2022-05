KBRI Singapura Pertanyakan Alasan Penolakan Kunjungan Ustaz Abdul Somad

PIKIRAN RAKYAT - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura terkait penolakan kunjungan dari Ustaz Abdul Somad (UAS).

KBRI Singapura ingin mengetahui alasan lebih lanjut mengenai penolakan terhadap Ustaz Abdul Somad itu. KBRI Singapura memberikan keterangan resminya pada Selasa, 17 Mei 2022.

"KBRI masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Kementerian Luar Negeri Singapura atas Nota Diplomatik tersebut," kata KBRI Singapura yang diterima di Batam, Kepulauan Riau, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Keterangan resmi dari KBRI Singapura itu menjelaskan pula bahwa pihak mereka langsung melakukan komunikasi dengan Immigration and Checkpoints Authority (ICA) begitu menerima informasi mengenai adanya penolakan atas seorang WNI.

Hasilnya, KBRI Singapura menerima informasi dari ICA Singapura bahwa penolakan atas Ustaz Abdul Somad didasarkan pada alasan tidak eligible untuk mendapatkan izin masuk berdasarkan kebijakan imigrasi (being ineligible for the issue of a pass under current immigration policies).

Penolakan itu tak hanya dilakukan kepada Ustaz Abdul Somad saja, tetapi juga pada enam anggota rombongannya.

Kantor Imigrasi Batam memastikan dokumen keimigrasian milik Ustaz Abdul Somad sudah lengkap saat melakukan perjalanan ke Singapura.

Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Subki Miuldi.